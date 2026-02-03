Η Μπαρτσελόνα… καμαρώνει για το ανακαινισμένο Καμπ Νου, παρά το γεγονός ότι αυτό μπάζει από παντού, και ζήτησε από την UEFA να διεξαχθεί εκεί ο τελικός του Champions League το 2029.

Οι «μπλαουγκράνα» δαπάνησαν περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να ανακαινίσουν το γήπεδό τους και τι καλύτερη διαφήμιση από το να αναλάβουν τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης; Ακόμη κι αν δεν πρόκειται για τη φετινή σεζόν ή την επόμενη.

Όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, πρότεινε στην UEFA τη διοργάνωση του τελικού του 2029 στο Καμπ Νου, έχοντας την πλήρη στήριξη τόσο του δήμου της Βαρκελώνης όσο και της καταλανικής κυβέρνησης, αλλά και της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο πλήρης φάκελος για την υποψηφιότητα του Καμπ Νου θα κατατεθεί αρχές Ιουνίου, με τον φετινό τελικό του Champions League να γίνεται στη Βουδαπέστη, ενώ αυτός του 2027 στο Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης.