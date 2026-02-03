Ένα άγριο επεισόδιο που κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 57χρονου άνδρα εκτυλίχθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα περιστατικά συμπλοκών, κινητοποίησε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., καθώς η επίθεση που δέχτηκε το θύμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στο ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους. Πάνω στην ένταση της στιγμής, η σύντροφος του άνδρα τον πλησίασε και τον δάγκωσε στο αυτί με τόση δύναμη, που κατάφερε να του αποκόψει τμήμα του πτερυγίου.

Ο τραυματισμένος άνδρας, σοκαρισμένος, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία και να ζητήσει βοήθεια. Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μετέβη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν να περιποιηθούν το τραύμα του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα thestival, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από την αγριότητα του περιστατικού. Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα.

Την προανάκριση και τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει πλέον το εξειδικευμένο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η δράστιδα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις της, ενώ το θύμα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.