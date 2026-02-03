Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίστηκε από τα τουρκικά ΜΜΕ ως ένα πακέτο μηνυμάτων με πολλούς αποδέκτες. Άλλοι τίτλοι έδωσαν προτεραιότητα στο «χαρτί» που πιστεύει ότι έχει η Αθήνα απέναντι στην Άγκυρα με φόντο την απειλή πολέμου και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άλλοι ανέβασαν ψηλά τη γραμμή «χωρίς μεσολαβητή» και το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σχεδόν παντού, ο κοινός παρονομαστής ήταν η ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το βασικό πεδίο σύγκρουσης παραμένουν οι θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με «12 μίλια» και αμερικανικό παράγοντα να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές έντασης.

Πώς έπαιξαν τη συνέντευξη τα πρωτοσέλιδα στην Τουρκία

Milliyet: «Διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην Τουρκία: Ο Μητσοτάκης δεν κοροϊδεύει τον εαυτό του»

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet έστησε την κάλυψη πάνω στην ιδέα ότι η Αθήνα βλέπει την απειλή πολέμου ως μοχλό στην ευρωπαϊκή εξίσωση, ειδικά σε σχέση με πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και συμμετοχή σε αμυντικά σχήματα. Κράτησε επίσης τη γραμμή ότι «δεν χρειάζεται μεσολαβητής» και τη μετέφρασε σε εικόνα απευθείας δίαυλου Άγκυρας-Αθήνας, με πιθανή συνάντηση πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Hürriyet: «Εντυπωσιακή “ομολογία” για την Τουρκία: “Δεν τρέφω αυταπάτες” και προειδοποίηση για Τραμπ»

Η Hürriyet έδωσε δραματικό τόνο, προβάλλοντας το «Δεν τρέφω αυταπάτες» ως παραδοχή ότι τα ανοιχτά μέτωπα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν κλείσει. Την ίδια στιγμή «κούμπωσε» τις δηλώσεις με την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο μέσω ελληνικού σχολιασμού, υπονοώντας ότι η Αθήνα αναγκάζεται να ξαναζυγίσει τις ισορροπίες της στο τρίγωνο Ουάσινγκτον-Βρυξελλών-Άγκυρας.

Haber7: «Χωρίς να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, η Τουρκία δεν μπορεί να ωφεληθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια»

Το Haber7 έπιασε ως κεντρική φράση τη σύνδεση της απειλής πολέμου με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρουσιάζοντάς την ως «κόκκινη γραμμή» της Αθήνας. Δεύτερο σημείο ήταν η έμφαση στην επιλογή άμεσης επικοινωνίας, με το μήνυμα ότι οι δύο πλευρές μπορούν να συζητούν χωρίς τρίτους.

Türkiye: «Μηνύματα για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με αναφορά στον Χακάν Φιντάν»

Η Türkiye Gazetesi έκανε πιο γεωπολιτική ανάγνωση, με το βάρος να πέφτει στο ότι η Αθήνα οριοθετεί ως «μοναδικό βασικό ζήτημα» τις θαλάσσιες ζώνες και όχι ένα ευρύτερο πακέτο διεκδικήσεων. Παράλληλα ανέδειξε ως «σήμα» το ότι ο Μητσοτάκης αποτίμησε θετικά την τοποθέτηση Φιντάν πως ορισμένα θέματα μπορούν να πέσουν χαμηλότερα στην ατζέντα.

TRHaber: «Δεν χρειαζόμαστε διαμεσολαβητή: “Υπάρχει διαπραγματευτικό χαρτί” απέναντι στην Τουρκία»

Το TRHaber κράτησε τον πιο αιχμηρό τίτλο, διαβάζοντας τη συνέντευξη ως προσπάθεια να παρουσιαστεί η Αθήνα «σταθερή» και «έτοιμη» για απευθείας κουβέντα, χωρίς να δεχτεί πλαίσια τρίτων. Έδεσε το επιχείρημα για την απειλή πολέμου με την ευρωπαϊκή διάσταση, δίνοντας την εικόνα ενός εργαλείου πίεσης που δεν εγκαταλείπεται.

Haber Hürriyeti: «Με την Ελλάδα παρούσα, η Τουρκία δεν θα ωφεληθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια»

Το συγκεκριμένο μέσο «έσπρωξε» πιο αντιπαραθετική ανάγνωση, παρουσιάζοντας τη θέση της Αθήνας ως «μπλόκο» προς την Τουρκία στον δρόμο για ευρωπαϊκούς πόρους. Η έμφαση έπεσε στο πολιτικό μήνυμα ισχύος, περισσότερο από τη διαδικασία διαλόγου.

Kanal 6 Haber: «Δηλώσεις για την Τουρκία: «Δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου»»

Το Kanal 6 Haber έδωσε πιο «δηλωτική» περίληψη, με κεντρικό άξονα ότι ο Μητσοτάκης αναγνωρίζει πως οι βασικές διαφορές παραμένουν ενεργές. Παράλληλα κράτησε τις αναφορές στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων ως εργαλείο αποσυμπίεσης, αν υπάρξει νέα ένταση