Tην επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι A Haber.

Το aHaber αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα για «κρίσιμη» συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με κύρια θέματα την Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας. Στο ρεπορτάζ κυριαρχεί αιχμηρή γλώσσα απέναντι στην Αθήνα και τα ελληνικά ΜΜΕ, με επαναλαμβανόμενες αναφορές σε «υστερία», «κρίση» και «αλυτρωτικές» φοβίες, προβάλλοντας την τουρκική πλευρά ως ψύχραιμο παράγοντα «κοινά επωφελούς» συνεργασίας.

Το κανάλι σημειώνει ότι ο Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα και ότι ο Ερντογάν θα τον υποδεχθεί στο παλάτι στο Μπεστεπέ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο νέου γύρου υψηλού επιπέδου επαφών.

Ως βασικά θέματα της ατζέντας παρουσιάζονται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι «διαφορετικές συνεργασίες» που, κατά το aHaber, επιχειρεί η Ελλάδα στην περιοχή, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας συνολικά.

Γίνεται λόγος για «αντίθετους ανέμους» που έχουν πνεύσει το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις των δύο χωρών και τονίζεται ότι η Άγκυρα προσέρχεται με μήνυμα «win–win» και συνεργασίας, προτάσσοντας τη διπλωματία αντί της έντασης. Ιδιαίτερη θέση έχει η πρόσφατη τουρκική NAVTEX στο Αιγαίο, η οποία εμφανίζεται ως «καυτό» θέμα της συνάντησης, με αναφορά στις αντιδράσεις, αλλά και στις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας.

Το aHaber μιλά για «πανικό παραχώρησης» («taviz paniği») πριν καν γίνει η επίσκεψη, κατηγορώντας ελληνικά ΜΜΕ και κύκλους στην Αθήνα ότι «δυναμιτίζουν το κλίμα» και καλλιεργούν την εντύπωση πως η κυβέρνηση «θα δώσει παραχωρήσεις στην Τουρκία».

Η τουρκική NAVTEX παρουσιάζεται ως αντικείμενο «υστερικής» αντίδρασης από τα ελληνικά μέσα, τα οποία, όπως μεταφέρεται, καταγγέλλουν ότι η Τουρκία εκδίδει NAVTEX «στην καρδιά του Αιγαίου, μέσα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Η διατύπωση χρησιμοποιείται για να εμφανίσει τον ελληνικό λόγο ως υπερβολικό.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για «κλιμάκωση κρίσης» που κατασκευάζει ο ελληνικός Τύπος, ενώ σημειώνει ότι συγκεκριμένοι κύκλοι στην Ελλάδα επιχειρούν να σαμποτάρουν κάθε θετικό βήμα, παρουσιάζοντας την προσέγγιση με την Τουρκία ως «πούλημα νησιών» ή «παράδοση εδαφών».

Οι πιο προκλητικές διατυπώσεις αφορούν: τον ισχυρισμό ότι ο «χαμένος» των κρίσεων είναι σταθερά η Ελλάδα, ότι ελληνικά ΜΜΕ «υπονομεύουν» τον διάλογο με τουρκική NAVTEX ως πρόσχημα, και ότι οι όποιες αντιρρήσεις στην προσέγγιση με την Άγκυρα ταυτίζονται με «φοβικά σύνδρομα» περί «πώλησης νησιών».