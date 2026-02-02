Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με απόσπασμα που προβλήθηκε από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ

«Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το μενού και άλλα θέματα το καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση το θεωρώ δύσκολο. Παρά ταύτα εγώ κρατώ τη δήλωση του Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεσχομένως μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων στον Αλέξη Παπαχελά.

Επίσης, ανέφερε ότι «όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παρά την αμφισβήτηση κάποιων μπορέσαμε και πετύχαμε τον αποκλεισμό της».

Σχολιάζοντας τα εσωτερικά ζητήματα ο πρωθυπουργός είπε: «Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος να το λέμε. Αυτό είναι το δίλλημα. Τι θα προέλθει από την κάλπη και πως θα σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά εγώ δεν θα συγκριθώ με το χάος, θα συγκριθώ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους».