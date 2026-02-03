Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε τελικά η αντιπροσωπεία των αυτοκινητιστών ταξί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να κάνει λόγο για «θετικό κλίμα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

​Βγαίνοντας από την Ηρώδου Αττικού, ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη επιτυχία» της κινητοποίησης το γεγονός ότι διαψεύστηκαν όσοι θεωρούσαν το Μαξίμου «άβατο» για τον ίδιο και το συνδικάτο. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, Θανάση Νέζη, στον οποίο εξέθεσαν τα αιτήματα του κλάδου.

​«Δέσμευση Φλωρίδη για το ποινικό μητρώο»

​Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είχε επαφή και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, θέτοντας το ζήτημα του ειδικού ποινικού μητρώου που στερεί την άδεια εργασίας από πολλούς οδηγούς.

​«Μου υποσχέθηκε, και θα τον πάρω και τηλέφωνο, μου το έδωσε… ότι θα το λύσει άμεσα», δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος, μεταφέροντας την έκπληξη του υπουργού, ο οποίος θεωρούσε πως το θέμα είχε ήδη διευθετηθεί επί υπουργίας Οικονόμου.

​Παρά τις επαφές και τις υποσχέσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος ήταν σαφής ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων: «Η απεργία συνεχίζεται, δεν σταματάει. Όταν έχουμε λύσεις και αποτέλεσμα… Πάντως είναι θετικό το κλίμα», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα εγρήγορσης στον κλάδο.