Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε τελικά η αντιπροσωπεία των αυτοκινητιστών ταξί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να κάνει λόγο για «θετικό κλίμα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.
Βγαίνοντας από την Ηρώδου Αττικού, ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη επιτυχία» της κινητοποίησης το γεγονός ότι διαψεύστηκαν όσοι θεωρούσαν το Μαξίμου «άβατο» για τον ίδιο και το συνδικάτο. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, Θανάση Νέζη, στον οποίο εξέθεσαν τα αιτήματα του κλάδου.
«Δέσμευση Φλωρίδη για το ποινικό μητρώο»
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είχε επαφή και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, θέτοντας το ζήτημα του ειδικού ποινικού μητρώου που στερεί την άδεια εργασίας από πολλούς οδηγούς.
«Μου υποσχέθηκε, και θα τον πάρω και τηλέφωνο, μου το έδωσε… ότι θα το λύσει άμεσα», δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος, μεταφέροντας την έκπληξη του υπουργού, ο οποίος θεωρούσε πως το θέμα είχε ήδη διευθετηθεί επί υπουργίας Οικονόμου.
Παρά τις επαφές και τις υποσχέσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος ήταν σαφής ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων: «Η απεργία συνεχίζεται, δεν σταματάει. Όταν έχουμε λύσεις και αποτέλεσμα… Πάντως είναι θετικό το κλίμα», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα εγρήγορσης στον κλάδο.