Ο Τζάνι Ινφαντίνο τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό που της επιβλήθηκε το 2022, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, το θέμα όμως δείχνει να αλλάζει σιγά-σιγά, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου της FIFA.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της Ρωσίας λέγοντας πως δεν είναι δίκαιο να τιμωρούνται οι αθλητές και παράλληλα σχεδιάζει να περάσει νόμο στη FIFA, σύμφωνα με τον οποίο δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί χωρών από ποδοσφαιρικές διοργανώσεις εξαιτίας των ενεργειών των πολιτικών ηγετών.

Απόψεις και εξελίξεις που δεν αρέσουν στην Ουκρανία, όπως έδειξαν με τις αναρτήσεις τους στα social media ο υπουργός Αθλητισμού Ματβέι Μπιντνί και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίγκα.

«Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να πολιτικοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία και τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν θέση μεταξύ ανθρώπων που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και το δίκαιο παιχνίδι», έγραψε ο Μπιντνί, ενώ ο Σιμπίγκα πρόσθεσε: «679 κορίτσια και αγόρια από την Ουκρανία δεν θα μπορέσουν ποτέ να παίξουν ποδόσφαιρο, η Ρωσία τα σκότωσε».