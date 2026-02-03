Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και απέχει ακόμη από μια δίκαιη και οριστική λύση, τάσσεται υπέρ της άρσης του αποκλεισμού της Ρωσίας από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα αποκλείστηκε από όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή χαλάρωση της στάσης απέναντί της στον αθλητισμό, με επιχειρήματα όπως ότι «δεν είναι δίκαιο να τιμωρούνται οι αθλητές», τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών υπό ουδέτερη σημαία και το άνοιγμα του παραολυμπιακού κινήματος προς τη Ρωσία. Πλέον, στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και το ποδόσφαιρο.

Ο Ινφαντίνο και σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Ινφαντίνο επανήλθε δημόσια στο ζήτημα, δηλώνοντας πως «η απόφαση αποκλεισμού της Ρωσίας από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί». Υποστήριξε ότι το μέτρο, το οποίο επιβλήθηκε το 2022, «δεν πέτυχε τίποτα, παρά μόνο δημιούργησε περισσότερη απογοήτευση και μίσος», προσθέτοντας ότι η δυνατότητα σε αγόρια και κορίτσια από τη Ρωσία να αγωνίζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά.

Πρόταση αλλαγής κανονισμών: τέλος στους αποκλεισμούς

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA πρότεινε την αναθεώρηση των κανονισμών της Ομοσπονδίας, εισηγούμενος να κατοχυρωθεί καταστατικά η αρχή ότι καμία χώρα δεν θα πρέπει να αποκλείεται από το ποδόσφαιρο εξαιτίας των ενεργειών των πολιτικών της ηγετών.

«Κάποιος πρέπει να κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και τις φωνές για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική ή τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Ινφαντίνο τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν αντίστοιχοι αποκλεισμοί από επιχειρηματικούς φορείς και διερωτήθηκε: «Γιατί, λοιπόν, να συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο;». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «σε έναν διχασμένο και επιθετικό κόσμο, χρειαζόμαστε ευκαιρίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντιούνται και να μοιράζονται το πάθος τους για το ποδόσφαιρο».