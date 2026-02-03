Σε Γερμανό δημοσιογράφο μίλησε ο πατέρας της Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και δήλωσε ότι ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί η κόρη του, προσθέτοντας πως όποιος μπορεί ας συνεχίσει το ψάξιμο.

Σύμφωνα με το Live News που αναπαρήγαγε τις δηλώσεις του, ο άνδρας ήταν νευριασμένος με τις ερωτήσεις που δέχτηκε.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

Πατέρας: Όχι, τίποτα καινούριο.

Δημ: Εσείς είστε καλά;

Πατ: Τίποτα καινούριο.

Δημ:Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Δημ: Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

Πατ: Τι θέλετε; Τι θέλετε;

Δημ: Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

Πατ: Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

Δημ: Αυτό προσπαθούν

Πατ: Ε, τότε συνεχίστε να ψάχνετε