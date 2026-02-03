«Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καθαρή στάση. Εμείς θα έχουμε τις δικές μας ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε ζήτημα, θα έχουμε μια εμπροσθοβαρή πρόταση αναθεώρησης σε μια κατεύθυνση σύγχρονη και προοδευτική. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Αναφερόμενος αρχικά στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, σημείωσε εν συνεχεία ότι «εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι αυτήν την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε για να δεσμεύει την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση». «Η επόμενη κυβέρνηση που θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση οφείλει να πετύχει ευρύτερες συναινέσεις. Εμείς θέλουμε η προοδευτική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να αναζητήσει ευρεία συναίνεση στα πολύ μεγάλα ζητήματα για μια ουσιαστική αναθεώρηση», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι το κόμμα του θα συγκροτήσει μια επιτροπή αναθεώρησης και θα έχει πολύ έγκαιρα τις δικές του προτάσεις. Ως προς το ζήτημα αλλαγής του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων στη δικαιοσύνη, σημείωσε ότι πρώτο το ΠΑΣΟΚ έθεσε το θέμα, ενώ σχολίασε ότι στο ζήτημα αυτό «η κυβέρνηση έως τώρα δεν έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής». «Αντιθέτως έχει επιλέξει τον σφιχτό εναγκαλισμό με την ηγεσία της δικαιοσύνης στην κατεύθυνσης ελέγχου αυτής», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «μάλιστα η ίδια ενώ διατράνωνε ότι με τον νόμο Φλωρίδη θα εισακουστεί η άποψη των ίδιων των δικαστών, επέλεξε τον τελευταίο στη σειρά από τους πέντε που πρότειναν εκείνοι». Πρόσθεσε ότι σύμφωνα το ΠΑΣΟΚ «η ηγεσία πρέπει να προτείνεται από τους δικαστές και να υπάρχει η έγκρισή της από το Κοινοβούλιο με ευρείες πλειοψηφίες…».

Ως προς το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας, σημείωσε ότι «είναι κάτι με το οποίο εμείς διαφωνούμε» και ότι «θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να έχεις ένα αξιόπιστο κράτος. Είναι η αναξιοκρατία, ο πελατειασμός, η έλλειψη αξιολόγησης και ο κομματισμός που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». «Αντιθέτως, εμείς λέμε ότι χρειάζεται πραγματική αξιολόγηση, διαφάνεια και λογοδοσία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει αναθεώρηση με όχημα το ψευτο-αξίωμα της άρσης της μονιμότητας για να διαμορφώσει ένα μονοκομματικό κράτος».

Σχετικά με την εκλογή ΠτΔ σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής έλεγε ότι θα διατηρήσουμε το πνεύμα της διάταξης με σκοπό να έχουμε ευρύτερες συναινέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου. Και τελικά , πρώτη φορά ήρθε και πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν εν ενεργεία βουλευτή της πλειοψηφίας». Υποστήριξε ότι «έτσι έδειξε ότι θέλει να ελέγξει ακόμα και αυτόν τον θεσμό που οφείλει να ενώνει τους Έλληνες υπερκομματικά, με όρους κομματικούς».

«Σχετικά με το άρθρο 86», διερωτήθηκε: «Θα εμπιστευτούμε τον πρωθυπουργό που λέει ότι δήθεν θέλει να το αλλάξει, ενώ κρύφτηκε πίσω από αυτό και διέστειλε την ερμηνεία του πολλές φορές για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι υπουργοί στο φυσικό δικαστή; Υπάρχει ζήτημα».

Αναφορικά με το άρθρο 16 είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πάγια θέση από 2006, στο συνέδριό του, ότι είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και θα έχουμε πρόταση για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση». Τόνισε ότι «προφανώς, η θέση μας όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανε η κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο για να νομιμοποιήσει τα ιδιωτικά κολλέγια, ο οποίος κατά τη γνώμη μας δεν ήταν συνταγματικός». «Το ότι σεβόμαστε την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δεδομένο αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε κρίση και αξιολόγηση», απάντησε, όταν ρωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί συνταγματική μία απόφαση που ενέκρινε και το ΣτΕ. Σχολίασε ότι αντίθετα, όταν η ΝΔ διαφωνεί, δεν τη σέβεται και δεν την εφαρμόζει, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός έπρεπε να απαντήσει, γιατί ενώ το ΣτΕ έχει αποφανθεί για το θέμα των υποκλοπών, ο ίδιος δεν εφαρμόζει την απόφαση, ενώ μάλιστα είναι και εκείνος ο προϊστάμενος της ΕΥΠ, στον οποίο λέει η απόφαση να συμμορφωθεί με το διατακτικό της», σύμφωνα με το ΑΠΕ

Όσον αφορά στην ευρύτερη πολιτική ατζέντα, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό -τον κ. Βορίδη, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βελόπουλο». Είπε στο ίδιο πλαίσιο, πως «η ΝΔ, αν κερδίσει, αυτοδύναμη δεν θα είναι και θα συγκυβερνήσει με κόμματα στα δεξιά της, που είναι και σάρκα από τη σάρκα της, όπως η Ελληνική Λύση ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου». «Άρα, η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία αν είναι πρώτο κόμμα, -που πιστέψτε δεν θα είναι- θα είναι να συγκυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών», πρόσθεσε, ενώ σχολίασε ευρύτερα ότι «ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί με όρους αρχών και αξιακούς, αλλά πάντα με όρους τακτικής και εκλογικής στρατηγικής».