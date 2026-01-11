Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καταζητούμενος που είχε διαπράξει δολοφονία στην Τουρκία, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Πρόκειται για έναν 35χρονο αλλοδαπό, στερούμενο νομιμοποιητικών εγγράφων, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εντολή προσωρινής συλλήψεως της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το 1ο Ανώτατο Δικαστήριο Εγκλημάτων της Σηλυβρίας.

Πρόκειται να δικαστεί για προμελετημένη δολοφονία, σκόπιμη δολοφονία, αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και σφαιρών χωρίς άδεια, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία.