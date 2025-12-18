Για το προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού αλλά και το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη, μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν το Σάββατο (20/12) την Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League με στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή και ο προπονητής τους έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV, λέγοντας τα εξής…

Για το βαρύ πρόγραμμα της ομάδας σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη: «Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Σούπερ Καπ. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Για το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Για τις γιορτές και τις ευχές που δίνει: «Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη: «Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».