«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ. Η αναφορά του έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή απόφαση που η Ουκρανία κρίνει απαραίτητη ώστε να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της χώρας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη. Ο Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού. Νωρίτερα σήμερα, αναχωρώντας από το Κίεβο για τη βελγική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση (…). Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».