Όπως προκύπτει από την ενημέρωση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, Βέλγοι πολιτικοί και υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα έπεσαν θύματα εκστρατείας εκφοβισμού, με απώτερο σκοπό να πείσουν το Βέλγιο να εμποδίσει τη χρήση περιουσιακών στοιχείων ύψους 185 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Η εκστρατεία αυτή ενορχηστρώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι υπήρξε σκόπιμη στόχευση βασικών προσώπων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Euroclear, που κατέχει την πλειονότητα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και ηγετών της χώρας.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες αύριο Πέμπτη θα συζητήσουν εάν θα εγκρίνουν τη δανειοδότηση της Ουκρανίας, με κεφάλαια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Η δανειοδότηση της Ουκρανίας θεωρείται κρίσιμη για να συνεχίσει η χώρα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πολέμου με τη Ρωσία. Οι αξιωματούχοι ασφαλείας θεωρούν ότι πίσω από την εκστρατεία εκφοβισμού βρίσκεται η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών GRU, αν και υπάρχει διαφωνία σχετικά με το βαθμό της απειλής. «Σίγουρα έχουν εμπλακεί σε τακτικές εκφοβισμού», δήλωσε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος.

Το Βέλγιο βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς 185 δισ. ευρώ (162 δισ. λίρες) από τα 210 δισ. ευρώ των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, διαχειρίζονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν εάν θα συμφωνήσουν σε ένα αρχικό δάνειο 90 δισ. ευρώ που θα εξασφαλιστεί με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των ρωσικών τραπεζών. Το Βέλγιο έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα του σχεδίου και δηλώνει ότι θα συμφωνήσει μόνο εάν έχει εγγυήσεις ότι η Euroclear θα αποζημιωθεί πλήρως εάν η Ρωσία κερδίσει τη δίκη για τα περιουσιακά της στοιχεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, η Ρωσία έχει προειδοποιήσει δημοσίως ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα ισοδυναμούσε με κλοπή και η κεντρική της τράπεζα δήλωσε ότι ζητά αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear σε υπόθεση που εκδικάζεται στα δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, είναι καταφανές ότι η εκστρατεία εκφοβισμού είχε στο στόχαστρο της συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως η Valérie Urbain, η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, αλλά και σε άλλα ανώτερα στελέχη του χρηματοπιστωτικού ομίλου.

Ο εκπρόσωπος της βελγικής κυβέρνησης ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφερόμενες απειλές κατά υπουργών της βελγικής κυβέρνησης ή του επικεφαλής της Euroclear, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου, Maxime Prévot, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός και έχει συμμετάσχει στις συνομιλίες για το δάνειο αποζημίωσης στην Ουκρανία, δήλωσε ότι «δεν έχουν καμία τέτοια πληροφορία» σχετικά με απειλές εναντίον του.