Το ποσό των 3,45 δισ. ευρώ κόστισαν στις ευρωπαϊκές ομάδες οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών από το 2020 μέχρι και το 2025, σύμφωνα με την έκθεση «Men’s European Football Injury Index» που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο.

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, πρόεδρος της Νάπολι, ήταν έξαλλος πρόσφατα για τους τραυματισμούς παικτών που ήταν στις εθνικές ομάδες των χωρών τους. «Πηγαίνουν στις εθνικές ομάδες, τραυματίζονται και μετά εμείς τους πληρώνουμε κανονικά. Θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση για τους συλλόγους όταν οι παίκτες τραυματίζονται στις εθνικές ομάδες», είπε μεταξύ άλλων. Και ίσως να μην έχει άδικο.

Σύμφωνα με την έκθεση «Men’s European Football Injury Index», από το 2020 μέχρι το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 22.596 τραυματισμοί, οι οποίοι κόστισαν στις ευρωπαϊκές ομάδες το ποσό των 3,45 δισ. ευρώ, με δεδομένο πως συνεχίζουν να τους πληρώνουν κανονικά τους μισθούς που έχουν συμφωνηθεί, ακόμη κι όταν δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν.

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, οι περισσότεροι τραυματισμοί -και συγκεκριμένα 5.367- αφορούσαν παίκτες ομάδων της Premier League, με το σχετικό κόστος μισθών να είναι 1,38 δισ. ευρώ. Περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως δηλαδή, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Νιούκαστλ να έχουν… ματώσει περισσότερο.

Η σεζόν που κόστισε περισσότερο στις ευρωπαϊκές ομάδες ήταν το 2023-24, με το κόστος των τραυματισμών να ανέρχεται στα 836 εκατ. ευρώ, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι καταγράφονται όλο και περισσότεροι τραυματισμοί σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.