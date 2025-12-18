Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Παιανία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Το συμβάν έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο ασθενής διακομίζεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους οδηγούς για προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος, από το ύψος της οδού Δημ. Ν. Χούντα, με τις αρχές να ρυθμίζουν την κίνηση μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.