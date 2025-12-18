Ο Ολυμπιακός μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ουραγό Βιλερμπάν την Παρασκευή (19/12), με τον Εβάν Φουρνιέ να στέλνει μήνυμα ανασυγκρότησης με τις δηλώσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν και από τη Βαλένθια, εντός έδρας μάλιστα, την Τρίτη (16/12) και το κλίμα γύρω από την ομάδα είναι βαρύ. Ο Γάλλος σταρ, πάντως, με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού ζήτησε από τους φιλάθλους να συνεχίσουν να στηρίζουν, λέγοντας πως πολύ σύντομα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ…

Έχεις παρακολουθήσει την Βιλερμπάν φέτος; Ποιες οι σκέψεις σου για αυτήν;

«Έχω δει τον αγώνα της κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και αυτό που πιστεύω είναι ότι παίζουν πολύ καλύτερα από αυτό που λέει το ρεκόρ τους. Είναι πολύ αθλητικοί και έχουν ταλέντο, αλλά για να είμαι ειλικρινής έχει να κάνει με εμάς και το πώς θα παίξουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε, αλλά το πώς παίζουμε».

Τι πρέπει να βελτιώσετε σχετικά με τον αγώνα με την Βαλένθια;

«Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι παίξαμε άσχημα, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνουμε καλές συνήθειες στην άμυνα και να μοιράζουμε την μπάλα στην επίθεση. Και φυσικά να κερδίσουμε».

Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φιλάθλους μας;

«Να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα και υπάρχουν λόγοι να είναι δυσαρεστημένοι αλλά το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα!».