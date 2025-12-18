Η αντίστροφη μέτρηση για την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με τη Βουλγαρία να ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στην Ευρωζώνη. Η γειτονική χώρα δεν επέλεξε την πεπατημένη οδό των ιστορικών ηγετών ή των σύγχρονων καλλιτεχνών για τη διακόσμηση των νομισμάτων της. Αντίθετα, προχώρησε σε μια κίνηση με βαθύ πνευματικό υπόβαθρο, τοποθετώντας τις μορφές δύο κορυφαίων Αγίων της Ορθοδοξίας στα κέρματα του 1 και 2 ευρώ.

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό, καθώς οι δύο προσωπικότητες που θα κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, ο Άγιος Ιωάννης της Ρίλα και ο Άγιος Παΐσιος ο Χιλανδαρινός, είχαν άμεση σχέση με την ελληνική γλώσσα και παιδεία.

Οι Άγιοι που πιστεύεται μιλούσαν ελληνικά

Στο κέρμα των 2 ευρώ, θα δεσπόζει ο Άγιος Παΐσιος ο Χιλανδαρινός. Η επιλογή του δεν είναι τυχαία, καθώς υπήρξε ο στυλοβάτης της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης. Ωστόσο, η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνισμό. Γεννημένος σε μια περιοχή της Μακεδονίας με έντονη την παρουσία της ελληνικής, έζησε και έδρασε στο Άγιον Όρος.

Στη Μονή Χιλανδαρίου, όπου η ελληνική ήταν η γλώσσα της διοίκησης και της λατρείας, ο Άγιος Παΐσιος απέκτησε μια βαθιά γνώση των εκκλησιαστικών ελληνικών, η οποία αποτυπώνεται στα σωζόμενα κείμενά του.

Αντίστοιχα, το κέρμα του 1 ευρώ θα φέρει τη μορφή του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα, του προστάτη της χώρας. Ο ιδρυτής της ομώνυμης Μονής έζησε σε μια εποχή (876–946 μ.Χ.) όπου η βυζαντινή επιρροή ήταν καταλυτική. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η επικοινωνία του με το Βυζάντιο και η συγγραφή επιστολών σε γλώσσα που ακολουθούσε την ελληνική πατερική παράδοση, μαρτυρούν ότι ο «πατέρας» των Βουλγάρων μοναχών ήταν γνώστης της ελληνικής.

Ενώ η Ελλάδα ήταν η πρώτη ορθόδοξη χώρα που υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2001, απέφυγε τις θρησκευτικές απεικονίσεις, εστιάζοντας στην αρχαιότητα και τον νεότερο πολιτισμό.

Έτσι, η Βουλγαρία γίνεται το πρώτο κράτος-μέλος που εισάγει την ορθόδοξη εικονογραφία στο ευρώ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Βατικανού και του Αγίου Μαρίνου που τιμούν την καθολική τους παράδοση.

Η κυριλλική γραφή εισβάλλει στα ευρωπαϊκά πορτοφόλια

Εκτός από το θρησκευτικό στοιχείο, η ένταξη της Βουλγαρίας φέρνει μια ακόμη μεγάλη αλλαγή: την επίσημη καθιέρωση του κυριλλικού αλφαβήτου.

Πάνω στα κέρματα θα αναγράφεται πλέον η λέξη «ЕВРО» (Ευρώ) και «СТОΤИНКИ» (Λεπτά), δίπλα στο όνομα της χώρας «БЪЛΓΑРИЯ». Στη στεφάνη του κέρματος των 2 ευρώ, θα υπάρχει η χαραγμένη επίκληση «БОЖЕ ПАЗИ БЪΛΓΑРИЯ» (Θεέ προστάτευε τη Βουλγαρία)

Στα μικρότερης αξίας νομίσματα, από το 1 έως τα 50 λεπτά, διατηρείται ο εμβληματικός Ιππέας της Μάνταρα. Το μνημείο αυτό της UNESCO, που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα, επιλέχθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας για να διασφαλιστεί η οπτική συνέχεια με το τωρινό νόμισμα, το λέβα, και να διευκολυνθεί η μετάβαση των πολιτών στη νέα πραγματικότητα. Η ισοτιμία έχει οριστεί οριστικά στο 1€ = 1,95583$ λέβα.