Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες (18/12, 22:00) την Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε, με σχετική ανάρτηση στα social media, στα σενάρια πρόκρισης.

Μετά τις σπουδαίες εκτός έδρας νίκες επί των Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, η Ένωση κατάφερε να ανέβει στην 4η θέση της βαθμολογίας και αν νικήσει τους Ρουμάνους στην OPAP Arena θα εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Η νίκη θα πρέπει να είναι και το μοναδικό ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος ανέλυσε τα δεδομένα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA…

«Η ΑΕΚ γνωρίζει ότι με νίκη με 1-0 απόψε επί της Κραϊόβα είναι σίγουρα στο top 8 της τελικής βαθμολογίας και απευθείας στους 16 του Conference!

Με αυτό το 1-0 μπορεί να είναι από πρώτη (σχεδόν απίθανο γιατί θα πρέπει και η Στρασμπούρ να χάσει εντός έδρας από την Μπρέινταμπλικ και η Σαχτάρ να μην κερδίσει στην Κρακοβία τη Ριέκα και η Ρακόβ να μην νικήσει στην Κύπρο την Ομόνοια) έως και έβδομη, αν υπάρξουν τρελά αποτελέσματα από πλευράς σκορ!

Στο 1-0 της ΑΕΚ μπορεί να την περάσει η Σπάρτα Πράγας, αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Αμπερντίν, η Ράγιο Βαγιεκάνο αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Ντρίτα και στο Μάιντς-Σάμσουνσπορ αν η γερμανική ομάδα νικήσει με έξι γκολ διαφορά και πάνω ή αν οι Τούρκοι κερδίσουν με δύο γκολ διαφορά και πάνω…

Η πιθανότερη θέση για την ΑΕΚ πάντως σε περίπτωση νίκης απόψε υπολογίζεται βάσει των προσομοιώσεων στο 3 ή στο 4…

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η λογική λέει ότι αν δεν υπάρξουν απίθανα αποτελέσματα είναι μάλλον αδύνατο να μπει στο top 8 ομάδα με 11 βαθμούς!

Αντίθετα, μπορεί να μείνουν εκτός και ομάδες με 12…

Με ήττα ή ισοπαλία, το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει στο 9-16».