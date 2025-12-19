Με ένα επικό comeback, η ΑΕΚ πέτυχε μια απίστευτη ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα και εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα του League Phase του Conference League, τερματίζοντας στην 3η θέση της κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η ισοπαλία θα ήταν αρκετή για να δώσει στην Ένωση την 8η θέση, καθώς προέκυψαν αρκετά απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, Πάλας, Άλκμααρ, Τσέλιε και Άλκμααρ έμειναν στο «Χ» εντός έδρας, ενώ η Φιορεντίνα γνώρισε ήττα, γεγονός που διευκόλυνε περαιτέρω το έργο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Παρ’ όλα αυτά, η νίκη «κλείδωσε» με τον καλύτερο τρόπο την υψηλή της θέση.

Με βάση την τελική κατάταξη, η 3η ΑΕΚ και η 4η Σπάρτα Πράγας θα τεθούν αντιμέτωπες με μία εκ των Άλκμααρ, Ντρίτα, Νόα ή Τσέλιε. Τα ζευγάρια Άλκμααρ – Νόα και Τσέλιε – Ντρίτα θα προκύψουν μέσω κλήρωσης, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον νικητή ενός από αυτά τα δύο ζευγάρια.

Ο αντίπαλος της Ένωσης στη φάση των «16» θα γίνει γνωστός στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στους επαναληπτικούς τόσο στους «16» όσο και στα προημιτελικά. Οι αναμετρήσεις της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένες για τις 12 και 19 Μαρτίου.