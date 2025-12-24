Η League Phase του Europa Conference League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να παίρνει την 3η θέση και το γκολ του Ραζβάν Μαρίν στην εκτός έδρας νίκη επί της Σαμσουνσπόρ είναι υποψήφιο για το καλύτερο της διοργάνωσης.

Η Ένωση κατάφερε να πάρει την απευθείας πρόκριση για τους «16» και ένα από τα αποτελέσματα που τη βοήθησαν να τα καταφέρει ήταν η νίκη επί της Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε μείνει από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο ημίχρονο όμως έκανε την ανατροπή.

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν νωρίς στο β’ μέρος με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με την UEFA να το συμπεριλαμβάνει στη λίστα με τα 10 καλύτερα της League Phase και να ζητά, πλέον, από τους φιλάθλους να αναδείξουν το κορυφαίο.

