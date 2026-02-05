Η ΑΕΚ δήλωσε στη νέα λίστα που κατέθεσε στην UEFA για το Europa Conference League τους Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη, οι οποίοι αντικαθιστούν Πιερό Γκρούγιτς και Χρυσόπουλο.

Η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase, πήρε απευθείας την πρόκριση για τους «16» και περιμένει να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της εκεί. Και όσο περιμένει, προχώρησε και σε τρεις αλλαγές, όσες μπορούσε δηλαδή να κάνει, στη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Έτσι, δηλώθηκαν στη νέα λίστα οι Βάργκα και Γκεοργκίεφ που αποκτήθηκαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ο Καλοσκάμης, αντικαθιστώντας τους Πιερό, Γκρούγιτς και Χρυσόπουλο.

Στη λίστα της ΑΕΚ για το Europa Conference League έχουν δηλωθεί οι Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Γκεοργκίεφ, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Ελίασον

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος, Καλοσκάμης.

Γηγενείς ΑΕΚ: Αγγελόπουλος.

Εκτός λίστας έμειναν οι Σαχαμπό, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Πιερό, Γκρούγιτς και Γιόνσον.