Η UEFA ενόψει των τελικών στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της για φέτος, ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων.

Ο τελικός του Champions League θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, ο τελικός του Europa League στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη και ο τελικός του Conference League στις 27 Μαΐου στη Λειψία

Στο μεγάλο ραντεβού του Champions League στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας από τα 61.400 εισιτήρια που θα κυκλοφορήσουν τα 39.000 θα αφορούν τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά και το γενικό κοινό. Κάθε φιναλίστ θα πάρει 17.200 εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτηρίων θα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και είναι:

Fans First (στους οπαδούς των δύο φιναλίστ): 70 ευρώ

Κατηγορία 3: 180 ευρώ

Κατηγορία 2: 650 ευρώ

Κατηγορία 1: 950 ευρώ

Europa League

Για τον τελικό του Europa League που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, από τα 37.500 διαθέσιμα εισιτήρια, τα 27.500 θα διατεθούν σε φιλάθλους. Οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα πάρουν από 11.000 εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Fans First (για τους οπαδούς των δύο φιναλίστ): 40 ευρώ

Κατηγορία 3: 65 ευρώ

Κατηγορία 2: 160 ευρώ

Κατηγορία 1: 240 ευρώ

Conference League

Για τον τελικό του Conference League που θα γίνει στο γήπεδο της Λειψίας στην Γερμανία. Από τα 39.700 εισιτήρια του τελικού, τα 33.200 θα διατεθούν στους φιλάθλους. Οι δύο φιναλίστ θα πάρουν από 11.500 εισιτήρια. Οι κατηγορίες των εισιτηρίων είναι:

Fans First (για οπαδούς των φιναλίστ): 25 ευρώ

Κατηγορία 3: 45 ευρώ

Κατηγορία 2: 140 ευρώ

Κατηγορία 1: 190 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κάνουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 20 Μαρτίου που είναι η διορία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται κλήρωση.