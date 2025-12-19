Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, χαρακτήρισε ως σημαντικό επίτευγμα την πρόκριση της ομάδας στους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 23 χρόνια.

Η ΑΕΚ σημείωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας της Κραϊόβα με 3-2, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 0-2. Η νίκη αυτή της εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, κατακτώντας την 3η θέση στη League Phase και αποφεύγοντας την ανάγκη συμμετοχής στα Play Offs.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του αποτελέσματος για την ομάδα: «Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο 20λεπτο. Αμέσως μετά σα να δυσκολευτήκαμε, πιέζαμε συνέχεια, συνέχεια, μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη, ένα σημαντικό επίτευγμα μετά από 23 χρόνια.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και το αξίζει όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους που έκαναν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη.

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε 18 παίκτες με 2 τερματοφύλακες, 16 παίκτες και έξι πολύ σημαντικές απουσίες, μια ομάδα που έχει δώσει σειρά αγώνων. Ήμασταν στο Αγρίνιο, ταξίδι πίσω αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και βρήκαν τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Είχαμε ένα πλάνο, υπήρχε μια μικρή ανησυχία μετά το 20ο λεπτό και ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο και βοήθησαν.

Δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι, όποιος και να έρθει θα προετοιμαστούμε. Οι δύο έχουν παρελθόν με εμάς αλλά όποιος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε».