Σε ένα τρομερό παιχνίδι με δραματικό τέλος, η ΑΕΚ με γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς στις καθυστερήσεις νίκησε με 3-2 την Κραϊόβα και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Europa Conference League, με την OPAP Arena να είναι σε κατάσταση… παροξυσμού!

«Θα είναι μια μάχη, όχι γιορτή ή καρναβάλι», έλεγε στη συνέντευξή Τύπου την παραμονή του αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς, όσοι ήταν στις εξέδρες της OPAP Arena όμως περίμεναν μια γιορτή και ειδικά με το ξεκίνημα που έκανε η Ένωση. Η διπλή ευκαιρία στο 3′, με την απόκρουση του Ισένκο σε σουτ του Πινέδα εντός περιοχής και το δοκάρι του Κοϊτά στην εξέλιξη της φάσης, είχε ως αποτέλεσμα να… ζεσταθεί κι άλλο η OPAP Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 10′ πλησίασαν ξανά στο γκολ με την κεφαλιά του Βίντα που έφυγε λίγο άουτ, για να ακολουθήσει στο 19′ η μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Πινέδα που κόντραρε στον Ρόμαντσουκ, για να φύγει η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η εικόνα του παιχνιδιού, με λίγα λόγια, έκανε τους πάντες να πιστεύουν ότι το γκολ… ψηνόταν, αλλά αυτοί που το πέτυχαν ήταν οι φιλοξενούμενοι τελικά…

Οι Ρουμάνοι πήραν την κατοχή της μπάλας μετά το πρώτο 20λεπτο και άρχισαν να βγαίνουν μπροστά, έχοντας την πρώτη τους φάση στο 26′ με το σουτ του Ετίμ που απέκρουσε με υπερένταση ο Στρακόσα. Μια φάση που ήταν η… προειδοποίηση τελικά, καθώς λίγα λεπτά μετά έγινε το 0-1: Στο 30′ ο Πινέδα έκανε μεγάλο λάθος στο ύψος της περιοχής, ο Ετίμ πήρε και σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μπαϊαράμ βρήκε δίχτυα.

Για τον «δικέφαλο αετό» ήταν ένα μικρό σοκ αυτό που έγινε και χρειάστηκε λίγη ώρα για να ανασυνταχθεί, με την Κραϊόβα να το εκμεταλλεύεται και να πλησιάζει και σε δεύτερο γκολ στο 38′ με την κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί που έφυγε λίγο άουτ, μετά το κόρνερ του Τσικαλντάου. Η ΑΕΚ άγγιξε την ισοφάριση στο 45′ με την κεφαλιά του Γιόβιτς μετά το κόρνερ του Μάνταλου αλλά ο Ισένκο έκανε μεγάλη επέμβαση και αμέσως μετά οι φιλοξενούμενοι βγήκαν μπροστά και πλησίασαν στο 0-2 με το σουτ του Τέλες που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Γεμάτο, με λίγα λόγια, το πρώτο ημίχρονο και δυνατά άρχισε και το δεύτερο, με τον Γιόβιτς να έχει δύο ευκαιρίες, στο 47′ και στο 51′, αλλά δεν βρήκε στόχο. Και αφού δεν έγινε το 1-1, έγινε στο 59′ το 0-2 με τον Τσικαλντάου που πήρε την κόντρα με τον Ρέλβας και νίκησε τον Στρακόσα με τρομερό τελείωμα… Ήταν η στιγμή που η απευθείας πρόκριση στους «16» έδειχνε να χάνεται, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι.

Και δεν ήταν έτσι επειδή ο κόσμος στις εξέδρες συνέχισε να τραγουδάει και επειδή ο Βίντα στο 65′ με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Μάνταλου, μείωσε σε 1-2 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του Νίκολιτς. Ο οποίος Νίκολιτς, στις πρώτες δύο αλλαγές του, έβγαλε Μάνταλο και Περέιρα για να βάλει Ελίασον και Κουτέσα. Τους δύο, δηλαδή, που στη συνέχεια θα συνεργάζονταν στο γκολ της πρόκρισης.

Με τα υπόλοιπα παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί, όλοι στην OPAP Arena ήξεραν ότι η ΑΕΚ θα προκρινόταν απευθείας στους «16» ακόμη και με ισοπαλία. Το ζητούμενο, επομένως, ήταν το 2-2 και ήρθε στο 98′ με την κεφαλιά του Κουτέσα μετά τη σέντρα του Ελίασον! Το γήπεδο… πήρε φωτιά και με φόρα, πλέον, η Ένωση συνέχισε να επιτίθεται για τη νίκη και την πήρε κι αυτή!

Στο 103′ ο Βίντα ανατράπηκε, ο διαιτητής πήγε στο VAR και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Γιόβιτς έγραψε το 3-2 στο… 105′ μέσα σε παροξυσμό!

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος (77′ Πένραϊς), Μαρίν (91′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Μάνταλος (64′ Ελίασον), Περέιρα (64′ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Μπάνκου, Τέλες (96′ Μόγκος), Μεκβαμπισβίλι (96′ Στεβάνοβιτς), Τσικαλντάου (80′ Ουρί), Μπαϊαράμ (80′ Κρέτσου), Ετίμ (67′ Μόρα), Αλ Χαμλαουί.