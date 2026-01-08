Τον εκλιπόντα δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη αποχαιρέτησαν ο Ντίνος Σιωμόπουλος και ο Αντώνης Δελατόλλας, μέλη του ενημερωτικού τομέα, εκφράζοντας την εκτίμηση που έτρεφαν προς το πρόσωπό του μέσα στα χρόνια συνεργασίας τους.

Οι συνεργάτες του μίλησαν για τον χαρακτήρα του, την αφοσίωσή του στην ενημέρωση και το επικοινωνιακό του ταλέντο. Όπως ανέφεραν σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είχαν την ευκαιρία να βιώσουν «από πρώτο χέρι» τους εντατικούς ρυθμούς εργασίας του και τον προσωπικό, ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την ειδησεογραφία.

Με λόγια που συγκινούν, ο Ντίνος Σιωμόπουλος είπε -μεταξύ άλλων: «Παρακάλαγα να χαλάει το μηχανάκι του για να τον πηγαίνω εγώ σπίτι και να μου λέει ιστορίες».