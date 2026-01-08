Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη. Στεφάνια, μεταξύ άλλων, έχουν στείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε σε ηλικία 74 ετών, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, θα είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Η σύζυγός και τα παιδιά του εκλιπόντα έχουν ζητήσει τη διακριτικότητα και τον σεβασμό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επιθυμώντας να μην υπάρξουν πλάνα τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Στην ομαλή και διακριτική οργάνωση της ημέρας συνδράμει και ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Από τη στιγμή της απώλειας, το κανάλι βρίσκεται σε κλίμα πένθους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του προγράμματός του σε αφιερώματα και βίντεο στη μνήμη του μακροχρόνιου συνεργάτη και παρουσιαστή του.

Η κάλυψη της κηδείας από τον ΑΝΤ1 θα είναι επίσης διακριτική. Από νωρίς στη Ριτσώνα θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός στο πλαίσιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στη συνέχεια την ενημέρωση θα αναλάβει το ειδησεογραφικό τμήμα του σταθμού.