Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον τελευταίο αποχαιρετισμό του Γιώργου Παπαδάκη. Η κηδεία του εμβληματικού δημοσιογράφου πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 10:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από σοβαρό έμφραγμα, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο.

Η οικογένειά του, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους αυτές τις δύσκολες ώρες στέκονται δίπλα της με κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεά σε δύο οργανισμούς με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Η σύζυγός και τα παιδιά του εκλιπόντα έχουν ζητήσει τη διακριτικότητα και τον σεβασμό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επιθυμώντας να μην υπάρξουν πλάνα τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Στην ομαλή και διακριτική οργάνωση της ημέρας συνδράμει και ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Από τη στιγμή της απώλειας, το κανάλι βρίσκεται σε κλίμα πένθους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του προγράμματός του σε αφιερώματα και βίντεο στη μνήμη του μακροχρόνιου συνεργάτη και παρουσιαστή του.

Η κάλυψη της κηδείας από τον ΑΝΤ1 θα είναι επίσης διακριτική. Από νωρίς στη Ριτσώνα θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός στο πλαίσιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στη συνέχεια την ενημέρωση θα αναλάβει το ειδησεογραφικό τμήμα του σταθμού.