Από ζωντανές πρωτεύουσες μέχρι προορισμούς- έκπληξη που παραμένουν μακριά από τα φώτα του μαζικού τουρισμού, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές για ταξιδιώτες με περιορισμένο budget.

Τα τελευταία χρόνια τα πάντα ακριβαίνουν, ενώ πόλεις που κάποτε θεωρούνταν «φθηνές» έχουν μετατραπεί σε ακριβές και κορεσμένες από υπερτουρισμό. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αυθεντικές πόλεις με χαρακτήρα, χαμηλότερο κόστος ζωής και συχνά πολύ προσιτές αεροπορικές συνδέσεις.

Ο όρος «οικονομική πόλη» είναι βέβαια υποκειμενικός: εξαρτάται από την αφετηρία σας, την εποχή που ταξιδεύετε και το πόσο λιτές ή πολυτελείς είναι οι προτιμήσεις σας. Οι τρεις πόλεις που ακολουθούν, όμως, έχουν κάτι κοινό: προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες, έντονη πολιτιστική ζωή και εξαιρετική σχέση ποιότητας- τιμής.

1. Σαράγεβο, Βοσνία–Ερζεγοβίνη

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας παραμένει από τις πιο προσιτές της ηπείρου και ταυτόχρονα από τις πιο γοητευτικές. Το Σαράγεβο είναι μια πόλη για να τη ζήσεις στον δρόμο: λιθόστρωτα σοκάκια, μίξη ανατολής και δύσης, ιστορία που ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά. Με μια περιήγηση με τα πόδια -συχνά δωρεάν- καταλαβαίνεις γρήγορα το πολυπολιτισμικό της παρελθόν. Για φαγητό, η σκεπαστή αγορά Gradska tržnica Markale αποτελεί ιδανική στάση: ένα παραδοσιακό burek κοστίζει λιγότερο από 5€, ενώ με μόλις 2€ απολαμβάνεις τοπική μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί.

2. Τίρανα, Αλβανία

Η Αλβανία προβάλλεται ως η νέα οικονομική εναλλακτική των Βαλκανίων, όμως τα Τίρανα αξίζουν από μόνα τους ένα city break. Η κομμουνιστική ιστορία συναντά τη σύγχρονη street art, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Bunk’art, το πρώην καταφύγιο του Ψυχρού Πολέμου που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Η πόλη διαθέτει δημιουργικά μπαρ όπως το Radio Bar και value for money εστιατόρια, όπου δοκιμάζεις αλβανικές γεύσεις και καλοφτιαγμένα κοκτέιλ χωρίς να «πονέσει» το πορτοφόλι.

3. Χαλ, Ηνωμένο Βασίλειο

Μπορεί να μην είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό για ευρωπαϊκές διακοπές, όμως το Χαλ είναι ένα μικρό πολιτιστικό διαμάντι. Με μια πανέμορφη παλιά πόλη που επέζησε από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το Time Out, προσφέρει εμπειρίες αντίστοιχες πολύ ακριβότερων βρετανικών πόλεων. Περιπλανηθείτε στη Hepworth Arcade, ανακαλύψτε ανεξάρτητα μαγαζιά και επενδύστε τα χρήματα που εξοικονομήσατε από τη διαμονή σε ένα γεύμα στο Hearth -από τα πιο αγαπημένα στέκια ντόπιων και επισκεπτών.