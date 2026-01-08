Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως, ανάμεσα σε δύο φορτηγά και είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Η κίνηση προς Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω για αρκετή ώρα διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων. Το περιστατικό έγινε όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, φορτηγό που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.

Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Και αυτή την ώρα (10:00 περίπου το πρωί), η κατάσταση στον Κηφισό είναι δραματική, καθώς επικρατεί μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, το οποίο αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Orange Press. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στον Κηφισό:

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



