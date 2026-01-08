Η Γιουβέντους αναζητά ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και, προς το παρόν, το πιο «καυτό» όνομα είναι αυτό του Γκουίντο Ροντρίγκες. Ο Αργεντινός μέσος, έχει βρει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στη Γουέστ Χαμ και για εκείνον είναι κρίσιμο να επιστρέψει σε μια μεγάλη ομάδα, ώστε να ανακτήσει ρόλο στη σειρά της εθνικής του και να πείσει τον προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά τον Ιούνιο.

Οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δείχνουν ότι η μεταγραφή μπορεί να γίνει με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, με τον Ροντρίγκες να έχει ήδη εκφράσει την ευχαρίστησή του για το ενδιαφέρον της Γιουβέντους. Πριν προχωρήσει η υπόθεση, όμως, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θέλει να αξιολογήσει προσεκτικά όλα τα πιθανά ενισχυτικά προφίλ, χωρίς βιασύνη.

Στην ομάδα πραγματοποιούνται συχνά meetings για θέματα μεταγραφών, αλλά δεν αποκλείεται οι οριστικές αποφάσεις να ληφθούν σε περίπου δέκα ημέρες. Στο αμυντικό κομμάτι, επιστρέφει στο προσκήνιο το όνομα του Μαρκός Σενεσί, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ και παρακολουθείται από ομάδες της Ισπανίας αλλά και της Αγγλίας.