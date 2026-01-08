Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε πως «κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση. «Ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».