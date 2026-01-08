Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, με αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων, τελωνείων και εισόδων πόλεων.

Από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα, τα μπλόκα ενισχύονται και οι αποκλεισμοί επεκτείνονται, καθώς οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και κάνουν λόγο για αιτήματα επιβίωσης που παραμένουν αναπάντητα.

Η εικόνα στα μπλόκα

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί.

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες αποφάσισαν το βράδυ της Τετάρτης, να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων.

Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Οι αγρότες της Ηλείας σήμερα, Πέμπτη, κλείνουν την είσοδο του Πύργου και από την παλιά και από την καινούργια εθνική, ενώ κλείνει και η Κορίνθου – Τριπόλεως στον κόμβο της Νεστάνης.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Σε θέση μάχης αγρότες σε Τρίκαλα – Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Προβλήματα και στα τελωνεία

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν σήμερα από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, όπως αποφασίστηκε κατά τη γενική τους συνέλευση.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στα τελωνεία. Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά για 48 ώρες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγάλες ουρές.

Στους Ευζώνους θα υπάρξουν πολύωρα κλεισίματα για όλα τα οχήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες της Αλμωπίας και του Δερβενίου.

Παράλληλα, το τελωνείο της Κακαβιάς θα κλείσει από σήμερα το μεσημέρι, δημιουργώντας γενικευμένο μπλόκο και στους παραμεθόριους σταθμούς.

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Τσιάρας: Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, από την πλευρά του δήλωσε πως «κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

«Ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε επίσης, στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών». «Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».