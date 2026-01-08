Να «κόψουν» την Ελλάδα στα δύο αποφάσισαν οι αγρότες οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν σε καθολικό αποκλεισμό δρόμων και παρακαμπτήριων οδών.

Δηλώνοντας πως δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους οι συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις παραμένουν στους δρόμους και ενισχύουν τα μπλόκα τους με περισσότερα τρακτέρ καθώς η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από τους συναρμόδιους υπουργούς δεν φαίνεται να οδήγησε προς εκτόνωση την κρίση.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι καταρχήν αρνητικές, καθώς, όπως τονίζουν, τα έξι μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ήταν ήδη γνωστά και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Οι αγρότες που βρίσκονται στα Μάλγαρα προχωρούν κανονικά σε καθολικό κλείσιμο δρόμων, όπως είχαν προαναγγείλει.

Στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες ζητούν να πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό ώστε να ανοίξουν τον δρόμο.

Στον κόμβο της του Κάστρου στις 9 η ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η διαδικασία αποκλεισμού των παρακαμπτήριων οδών.

Ήδη στα διόδια Αφιδνών, βρίσκονται σε αναμονή, αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. Σ τον κόμβο του Κάστρου οι αγρότες θα κλείσουν για 72 ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς και την Εθνική Οδό.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας. Όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ, οι αγρότες δηλώνουν πως είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν συνάντηση «με τον Πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες αποφάσισαν χθες βράδυ να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του Πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Οι αγρότες των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.