Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 2.170 μονάδες, σε νέα υψηλά 16 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.175,80 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,28%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,81%), της Πειραιώς (+1.,52%), της Optima Bank (+1,31%) και της Eurobank (+1,22%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-0,90%), της Aktor (-0,83%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,52%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τεχνική Ολυμπιακή (+3,24%) και Frigoglass (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-3,66%) και ΟΛΘ (-2,36%).