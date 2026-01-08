Σε μίνι αγωνιστική κρίση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα o Παναθηναϊκός, κάτι που αποτυπώνεται στις δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες στη EuroLeague. Πρώτα από τον Ολυμπιακό (87-82) και στη συνέχεια από τη Μιλάνο (87-74), προκαλώντας δυσαρέσκεια στον κόσμο. Παρά το 12-8 και την παρουσία στην πρώτη οκτάδα, η εικόνα του Παναθηναϊκού προβληματίζει. Απέναντι στη Μιλάνο, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα κακό, με την ομάδα να μπλοκάρει επιθετικά και τον Άρμονι Μπρουκς να καθορίζει το αποτέλεσμα. Από την αρχή της σεζόν αρκετά στοιχεία δεν λειτουργούν σωστά, ενώ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό ο Εργκίν Αταμάν άσκησε δημόσια κριτική στους πάουερ φόργουορντ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε τον προπονητή και ζήτησε μεγαλύτερη αφοσίωση από τους παίκτες, με το ματς κόντρα στη Βίρτους να αποτελεί ευκαιρία αντίδρασης. Εκτός πλάνων ο Μήτογλου.

Η Βίρτους, από την άλλη, συνεχίζει την καλή της πορεία, φτάνοντας στο 10-10 με δύο σερί νίκες απέναντι σε Μιλάνο (97-85) και Ζαλγκίρις (83-79). Παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της, έχοντας 8 νίκες σε 10 αγώνες στην Μπολόνια, με παίκτες όπως οι Άλστον Τζούνιορ, Μόργκαν, Βιλντόζα και Παχιόλα να προσφέρουν σταθερά. Το παιχνίδι στην Αθήνα αποτελεί σημαντικό τεστ, ειδικά εκτός έδρας. Εκτός οι Ντιαρά και Βιλντόζα, διαθέσιμος ο σέντερ Ντιούφ.