Απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία των γονιών του Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ο γνωστός ποινικολόγος που τον εκπροσωπούσε αποσύρθηκε από την υπόθεση. Η εξέλιξη ανακοινώθηκε την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Ο 32χρονος Ράινερ, ντυμένος με καφέ στολή κρατουμένου, πρόκειται να απολογηθεί για δύο κακουργηματικές κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης. Ωστόσο, δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή μη ενοχής, συμφωνώντας στην αναβολή της απολογίας του, η οποία ορίστηκε εκ νέου για τις 23 Φεβρουαρίου.

Μέχρι πρότινος, την υπεράσπισή του είχε αναλάβει ο Άλαν Τζάκσον, ένας από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους στις ΗΠΑ, με πελάτες στο παρελθόν τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον Κέβιν Σπέισι. Με απόφαση της δικαστή Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ, την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Κίμπερλι Γκριν από το γραφείο δημόσιων συνηγόρων του Λος Άντζελες.

Έπειτα από ιδιωτική σύσκεψη με τη δικαστή, ο Τζάκσον δήλωσε στο δικαστήριο ότι «δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να αποχωρήσει από την υπόθεση». Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, υποστήριξε κατηγορηματικά την αθωότητα του εντολέα του, δηλώνοντας: «Ο Νικ Ράινερ δεν είναι δολοφόνος. Να το σημειώσετε αυτό».

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, εξέφρασε βεβαιότητα ότι το δικαστήριο θα οδηγηθεί σε καταδικαστική απόφαση για τη «βάναυση δολοφονία των γονιών του».

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ο 78χρονος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η 70χρονη σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί από μαχαιριές στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά: τον 34χρονο Τζέικ, τον 32χρονο Νικ και την 28χρονη Ρόμι.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε ανώνυμα στους New York Times, η οικογένεια Ράινερ είχε αρχικά φροντίσει για την άμεση ανάθεση της υπόθεσης στον Άλαν Τζάκσον, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αποχώρησή του δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του στάση. Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι «έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» και δεν θα προβούν σε περαιτέρω σχόλια.

Η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Κίμπερλι Γκριν, ανέφερε ότι είχε σύντομη επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, όχι όμως με την οικογένειά του. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τέτοιες αλλαγές υπεράσπισης δεν είναι ασυνήθιστες σε υποθέσεις με έντονη οικογενειακή και οικονομική φόρτιση.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, ενώ τυπικά προβλέπεται και η θανατική ποινή, η οποία ωστόσο δεν εφαρμόζεται στην Καλιφόρνια λόγω μορατόριουμ που ισχύει από το 2019.