Μόλις λίγους μήνες πριν από τη φρικτή δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, ο γνωστός σκηνοθέτης μιλούσε δημόσια με αισιοδοξία για τον γιο του, Νικ, τονίζοντας ότι είχε αφήσει πίσω του τα ναρκωτικά και βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues», ο Ράινερ είχε δηλώσει ότι ο 32χρονος γιος του ήταν «πολύ καλά» και «καθαρός από ναρκωτικά πάνω από έξι χρόνια».

«Είναι σε ένα πραγματικά καλό σημείο στη ζωή του», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μόλις τρεις μήνες αργότερα, η εικόνα αυτή κατέρρευσε με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με κομμένους λαιμούς. Οι Αρχές περιγράφουν τη σκηνή του εγκλήματος ως ιδιαίτερα βίαιη.

Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Σε βάρος του ασκήθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού από τον εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, με ποινές που φτάνουν έως και τα ισόβια ή ακόμα και τη θανατική ποινή, αν και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν αυτή θα ζητηθεί. Ο κατηγορούμενος κρατείται χωρίς εγγύηση, υπό καθεστώς επιτήρησης λόγω αυτοκτονικού ιδεασμού.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο σοκ, καθώς ο ίδιος ο Ράινερ είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τους μακροχρόνιους αγώνες του γιου του με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και τις επανειλημμένες εισαγωγές σε κέντρα αποκατάστασης. Πατέρας και γιος είχαν μάλιστα συνεργαστεί στην ταινία «Being Charlie» (2015), η οποία βασίστηκε εν μέρει στις προσωπικές εμπειρίες του Νικ με τα ναρκωτικά και την απεξάρτηση.

Παρά τις δηλώσεις περί πολυετούς αποχής από τις ουσίες, οι Αρχές ερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την ψυχική κατάσταση του Νικ Ράινερ το διάστημα πριν από το έγκλημα, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο των δολοφονιών βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Daily Mail.