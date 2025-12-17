Λίγες μόνο ώρες πριν από τη φρικτή δολοφονία των γονιών του, ο Νικ Ράινερ φέρεται να είχε προκαλέσει αναστάτωση και έντονη αμηχανία σε πάρτι γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, κάνοντας τις ίδιες αλλόκοτες ερωτήσεις ξανά και ξανά σε γνωστούς καλεσμένους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου είχαν συγκεντρωθεί ηθοποιοί και άνθρωποι της βιομηχανίας του θεάματος. Εκεί, ο 32χρονος γιος του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ άρχισε να πλησιάζει καλεσμένους και να τους ρωτά επίμονα:

«Πώς σε λένε; Ποιο είναι το επώνυμό σου; Είσαι διάσημος;»

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Νικ Ράινερ επαναλάμβανε συνεχώς τις ίδιες τρεις ερωτήσεις — «What’s your name? What’s your last name? Are you famous?, χωρίς να αντιλαμβάνεται την ενόχληση που προκαλούσε. Μάρτυρες περιγράφουν ότι περνούσε από παρέα σε παρέα, επιμένοντας ακόμη και όταν οι συνομιλητές του προσπαθούσαν να τον αποφύγουν.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, ο Ρομπ Ράινερ σύστησε τον γιο του στον κωμικό και σταρ του Saturday Night Live, Μπιλ Χέιντερ. Ωστόσο, ο Νικ διέκοψε τη συνομιλία του ηθοποιού, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις. Όταν ο Χέιντερ του απάντησε ότι βρίσκεται «στη μέση μιας ιδιωτικής συζήτησης», ο Νικ φέρεται να αντέδρασε με θυμό. «Στάθηκε απλώς εκεί και τον κοίταζε επίμονα, πριν φύγει εκνευρισμένος», ανέφερε πηγή στο NBC News. Λίγο αργότερα, του ζητήθηκε να αποχωρήσει από το πάρτι, καθώς η συμπεριφορά του είχε αρχίσει να ανησυχεί τους διοργανωτές.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι μέσα στην πολυτελή έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα σώματά τους εντοπίστηκαν στο κρεβάτι, με κομμένους λαιμούς, ενώ εκτιμάται ότι κοιμούνταν την ώρα της επίθεσης.

Η τραγική ανακάλυψη έγινε όταν θεραπεύτρια μασάζ έφτασε στο σπίτι για προγραμματισμένο ραντεβού και δεν κατάφερε να εισέλθει. Επικοινώνησε με την κόρη του ζευγαριού, τη 27χρονη Ρόμι, η οποία άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε τον νεκρό πατέρα της πριν φύγει έντρομη από το σπίτι.

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη το ίδιο βράδυ και πλέον αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, με τις αρχές να ερευνούν το κίνητρο πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα. Παρά το βαρύ ιστορικό εξάρτησης από ουσίες και τις πολυάριθμες εισαγωγές του σε κέντρα απεξάρτησης, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών τη στιγμή των δολοφονιών.

Οι παράξενες ερωτήσεις στο πάρτι «Πώς σε λένε; Ποιο είναι το επώνυμό σου; Είσαι διάσημος;» αποκτούν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θεωρούνται από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του πριν από ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ.