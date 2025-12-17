Λίγες εβδομάδες πριν γραφτεί ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που συγκλόνισαν το Χόλιγουντ, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, ζούσαν –τουλάχιστον φαινομενικά– μια απολύτως φυσιολογική και ζεστή οικογενειακή καθημερινότητα στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια. Οι εικόνες που περιγράφει ένας από τους στενότερους φίλους του ζευγαριού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη φρίκη που ακολούθησε.

Ο καταξιωμένος διευθυντής φωτογραφίας, Μπάρι Μαρκόβιτς, στενός φίλος και μακροχρόνιος συνεργάτης του Ράινερ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six αποκαλύπτοντας πως φιλοξενήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού μόλις λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία τους. Όπως λέει, ίσως ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που τους είδαν ζωντανούς.

Ο Ράινερ τον είχε καλέσει να μείνει μαζί τους όσο βρισκόταν στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας The Perfect Gamble, στις 14 Νοεμβρίου. «Μου έλεγαν: “Θα μείνεις εδώ. Όχι σε ξενοδοχείο. Εδώ έχει οικογένεια, κανονικό ψυγείο, χαρτί υγείας, ανθρώπους“», θυμάται χαρακτηριστικά ο Μαρκόβιτς, περιγράφοντας το κλίμα φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης παραμονής του, ο ίδιος έζησε από κοντά την καθημερινότητα της οικογένειας Ράινερ. Στο σπίτι βρίσκονταν τα παιδιά τους, ο Νικ, 32 ετών και η Ρόμι, 28, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, Τζέικ, 34 ετών, απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. «Η Ρόμι πηγαινοερχόταν, ερχόταν για φαγητό και καθόμασταν όλοι μαζί. Μιλούσαμε, γελούσαμε, ήταν απλές στιγμές», λέει.

Οι βραδιές περνούσαν με ταινίες, αγώνες μπάσκετ στην τηλεόραση, φωνές ενθουσιασμού και παιχνίδι με τα σκυλιά της οικογένειας. «Φωνάζαμε βλέποντας μπάσκετ στην τηλεόραση, παρακολουθούσαμε ταινίες, παίζαμε με τα σκυλιά. Ήταν καθαρός οικογενειακός χρόνος. Ένα μεγάλο love fest», περιγράφει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά από την εφηβεία του. Σύμφωνα με τον Μαρκόβιτς, εκείνη την περίοδο ο Νικ έδειχνε να βρίσκεται σε καλύτερη φάση. «Έδειχνε πολύ καλά. Καθόταν στο τραπέζι, μιλούσε με την οικογένεια. Έβγαινε να παίξει τένις, έπαιζε μπάσκετ», λέει.

Όπως τονίζει, ο Νικ συμμετείχε ενεργά στη ζωή του σπιτιού: βοηθούσε στις δουλειές, έβγαζε τα σκουπίδια, έπλενε πιάτα, πρόσφερε ποτά στους καλεσμένους. «Ήταν παρών. Απόλυτα φυσιολογικός», σημειώνει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, ο Μαρκόβιτς δεν παρατήρησε τίποτα ανησυχητικό. «Δεν υπήρχε τίποτα περίεργο. Όλοι δούλευαν, υπήρχαν βοηθοί και γραμματείς που μπαινόβγαιναν. Ήταν business as usual», λέει, προσθέτοντας πως η παραμονή του στο σπίτι ήταν «σκέτη απόλαυση».

Η κατάληξη που τον σόκαρε

Η τραγική κατάληξη άφησε τον ίδιο άφωνο, ιδιαίτερα μετά τη σύλληψη του Νικ για τη δολοφονία των γονιών του. «Αυτό που με μπερδεύει περισσότερο είναι η αντίφαση. Υπήρχε τόσο πολλή αγάπη. Δεν κολλάει», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απορρίπτει την ύπαρξη κινήτρου και αποδίδει την τραγωδία σε σοβαρή ψυχική ασθένεια. «Όταν κάποιος είναι ψυχικά διαταραγμένος, δεν χρειάζεται λόγος. Δεν υπάρχει λογική», δηλώνει.

Παρά τα προβλήματα εθισμού του Νικ στο παρελθόν –ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι είχε καταστρέψει το σπίτι των γονιών του σε επεισόδιο χρήσης– ο Μαρκόβιτς επιμένει πως ο Ρομπ και η Μισέλ δεν φοβήθηκαν ποτέ για τη ζωή τους. «Αν ο Ρομπ ένιωθε ότι κινδύνευε, θα είχε αντιδράσει. Δεν πίστευε ποτέ ότι ο γιος του ήταν βίαιος», λέει. Ο Ρομπ Ράινερ, σύμφωνα με τον φίλο του, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον γιο του. «Του έδωσαν τα πάντα. Όχι χρήματα, αλλά τις καλύτερες δομές αποκατάστασης. Προσπάθησαν τα πάντα», αναφέρει, προσθέτοντας πως η αγάπη τους ήταν αληθινή και όχι επιφανειακή.

Inside the Reiner home weeks before grisly murders: Pal who stayed with family reveals chilling details https://t.co/lLNWadU5bN pic.twitter.com/Nz79MMlg6W — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

Για τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, ο Μαρκόβιτς μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρακτηρίζοντάς την «balabusta» – μια λέξη που περιγράφει τη γυναίκα που κρατά το σπίτι ενωμένο. «Ήταν ο βράχος, η δύναμη της οικογένειας», λέει. Ο Μαρκόβιτς, που συνεργάστηκε με τον Ράινερ σε τρεις ταινίες και τον θεωρούσε αδελφό, δηλώνει συντετριμμένος. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι εδώ. Θέλω να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω “έλα, φίλε”», λέει συγκινημένος.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών και η Μισέλ, 68, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους την Κυριακή το απόγευμα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία τους, ωστόσο η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο αναβλήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε ιατρικά κατάλληλος για μεταφορά, όπως αναφέρει το pagesix.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα και μια τραγωδία που, όπως λένε όσοι γνώριζαν την οικογένεια, «δεν είχε καμία προειδοποίηση».