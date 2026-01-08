Στο Παρίσι μπήκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου με τα τρακτέρ τους οι αγρότες, φτάνοντας μέχρι και κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, φέρνοντας στην πρωτεύουσα την κινητοποίηση για τις διεκδικήσεις του επαγγέλματός τους, που συνεχίζεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία.

«Βρίσκονται μέσα στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων», δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού, κάνοντας λόγο για «μερικές δεκάδες τρακτέρ» τα οποία εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από το νότο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στους είκοσι αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

Ο στόχος των αγροτών είναι να διαμαρτυρηθούν κυρίως εναντίον της συμφωνίας των ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur, αλλά επίσης κατά της διαχείρισης από το κράτος της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, που στις αρχές Δεκεμβρίου αύξησε το θυμό των αγροτών στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με το Reuters.

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα φωνάξουμε για τις διεκδικήσεις μας με οποιοδήποτε τίμημα», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους Γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Με απόφαση της αστυνομίας που ελήφθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, απαγορεύτηκε η πρόσβαση τρακτέρ σε συγκεκριμένες ζώνες της πρωτεύουσας. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνονται το Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, το Μέγαρο Ματινιόν -έδρα του πρωθυπουργού, το κοινοβούλιο, τα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης, καθώς και η περιφέρεια του Παρισιού και η κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.