Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους αγρότες εκεχειρία για τα Χριστούγεννα, απευθύνοντας προειδοποίηση ότι δεν θα ανεχτεί άλλα μπλόκα κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών απαντούν ότι το αν θα κάνουν κι άλλα μπλόκα εξαρτάται από την ανταπόκριση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους.

Για πάνω από μια εβδομάδα οι αγρότες μπλοκάρουν δρόμους, ρίχνουν κοπριά και πραγματοποιούν διαδηλώσεις στη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται τη νόσο της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Οι αγρότες διαδηλώνουν και εναντίον της συμφωνίας εμπορίου με τη νοτιοαμερικανική κοινή αγορά της Mercosur. Σήμερα συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ μπροστά από την κατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Le Touquet στη βόρεια Γαλλία, τοποθετώντας ένα φέρετρο με την επιγραφή «RIP Agri» και «NO Mercosur».

Des agriculteurs manifestent devant la villa des Macron au Touquet pic.twitter.com/2ZwKIuEc2M — BFM (@BFMTV) December 19, 2025

Εν τω μεταξύ, στη νότια πόλη της Αβινιόν, οι αγρότες πέταξαν πατάτες σε δημόσια κτίρια. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης να θανατώνει ολόκληρο το κοπάδι όταν εντοπίζεται η νόσος της οζώδους δερματίτιδας είναι υπερβολική και σκληρή. Ισχυρίζονται επίσης ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η υπογραφή της οποίας έχει αναβληθεί για τον Ιανουάριο, θα επιτρέψει μαζικές εισαγωγές προϊόντων που δεν πληρούν τα γαλλικά πρότυπα.

Ο πρωθυπουργός Sebastien Lecornu πραγματοποιεί συναντήσεις με τις αγροτικές ενώσεις. Ο επικεφαλής της FNSEA, της μεγαλύτερης αγροτοσυνδικαλιστικής ένωσης της χώρας, δήλωσε ότι ο Lecornu δεσμεύτηκε να στείλει μέχρι το βράδυ μια επιστολή με απαντήσεις σε μια σειρά αγροτικών αιτημάτων. «Αυτή η επιστολή θα είναι αποφασιστική», δήλωσε ο πρόεδρος της FNSEA Arnaud Rousseau στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η ένωση θα αποφασίσει στη συνέχεια αν θα αναστείλει τις διαμαρτυρίες.

🇫🇷#Macron's home surrounded by tractors: #French #farmersprotest



Farmers in France held a protest outside the private home of President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte. pic.twitter.com/RDKB1uNcrF — News.Az (@news_az) December 19, 2025

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Maud Bregeon δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί περαιτέρω αποκλεισμούς και θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να αποφύγει τυχόν νέα μπλόκα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ο πρόεδρος της ένωσης νέων αγροτών Pierrick Horel δήλωσε ότι θα τηρηθεί εκεχειρία για τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, δεν έγινε σαφές εάν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Coordination Rurale και Confédération Paysanne, που ηγήθηκαν των μπλόκων, θα αναστείλουν τις διαμαρτυρίες. Η υπουργός Γεωργίας Annie Genevard επρόκειτο να μεταβεί σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Παρίσι αργότερα σήμερα.