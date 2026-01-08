Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις του υπερ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως είπε καλεσμένος στο Kontra Channel, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διαγράψει έναν ευρωβουλευτή του «επειδή εκφράστηκε θετικά για το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που διατρανώνει τον αγώνα για το δίκαιο», ενώ δήλωσε πως «δεν μπορώ να γνωρίζω τι ενόχλησε τον πρόεδρο και κάποια στελέχη του, πιθανόν να ενόχλησαν τα καλά λόγια της κ. Καρυστιανού».

«Το να προσπαθεί να ερμηνεύσει κανείς πως έχει μεταλλαχθεί ένα κόμμα που είχε σεβασμό στο κίνημα των πολιτών και πλέον εμφανίζει αναφυλαξία στο ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να μετασχηματιστεί σε κόμμα, δεν το ξέρω» συνέχισε ο κ. Φαραντούρης.

Στη συνέχεια ο κ. Φαραντούρης τόνισε πως δεν επιστρέφει την έδρα του, τονίζοντας ότι αυτή ανήκει στους πολίτες που τον εξέλεξαν. Ανέφερε πως η απομάκρυνσή του δεν συνδέεται με προσωπικές επιλογές αλλά με τη γενικότερη απομάκρυνση του κόμματος από τον κινηματικό χαρακτήρα που το χαρακτήριζε παλαιότερα.

«Η δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, κάποιοι θα πρέπει να διερωτηθούν γιατί αυτή η απομάκρυνση από τον κινηματικό χαρακτήρα έχει οδηγήσει σε τεράστια δημοσκοπική κάμψη που δεν ευθύνονται κάποιοι από εμάς που ιδρώνουμε την φανέλα», είπε συγκεκριμένα και συνέχισε: «Δυστυχώς οι πολίτες έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ, διεγράφην, δεν πήρα την έδρα μου και πήγα σε άλλο κόμμα όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου προανήγγειλαν προ διμήνου για κόμματα που δεν υπάρχουν».

Σχετικά με την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, η οποία τον αποκάλεσε «Νικολάκη» και την οποία κλήθηκε να σχολιάσει ο κ. Φαραντούρης είπε: «Έχω πιο σοβαρό πράγματα να κάνω».

Τέλος ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται για «θεσούλες», αλλά για να συνεχίσει να εκπροσωπεί την πατρίδα του με συνέπεια και αξιοπρέπεια. «Δεν με ενδιαφέρουν θεσούλες, με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου, είμαι εκλεγμένος βουλευτής μέχρι το 2029 και μπήκα στην πολιτική μετά από 25 χρόνια εργασίας και ακαδημαϊκής καριέρας. Αν έψαχνα για θεσούλες δεν θα έμπαινα σε ένα κόμμα στο limit down», δήλωσε συγκεκριμένα.

Τέλος, εξέφρασετη θλίψη του για την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και επεσήμανε ότι ο πρόεδρος και οι κομματικοί ινστρούκτορες είναι έκθετοι για μια απόφαση που δεν έχει πολιτικό ή νομικό έρεισμα.