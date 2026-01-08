Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 8/1 η κίνηση στην Αττική. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Κηφισού λόγω της σύγκρουσης δύο φορτηγών ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Η κυκλοφορία στον Κηφισό διεξάγεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ η «ουρά» των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φτάνει αυτή την ώρα στα 6,5 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνει μέχρι και την Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης

και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

