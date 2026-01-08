Μετά από μια πορεία παραστάσεων σε ευρωπαϊκές σκηνές, η χορογράφος και ερμηνεύτρια Ελένη Πλουμή φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Misslightenment, μια σωματική και εικαστική performance που, μέσα από το φως, τη σκιά και τη μυθολογία, διερευνά πώς το ανδρικό βλέμμα επισκιάζει τις ιστορίες των γυναικών και πώς το σώμα μπορεί να διεκδικήσει την επανεγγραφή τους.

Πόσες ιστορίες θηλυκοτήτων χάνονται στις σκιές πριν προλάβουν να ειπωθούν;

Μπορεί το φως της σκηνής να αποκαλύψει τις λεπτές, αόρατες μορφές που παίρνει η έμφυλη βία μέσα στο χρόνο;

Τι συμβαίνει όταν το σώμα διεκδικεί να ξαναγράψει τον μύθο του;

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την παράσταση

Η performance Misslightenment είναι μια δουλειά σωματική και εικαστική: ένα γυναικείο σώμα, μια σκάλα και προβαλλόμενες εικόνες, συνθέτουν ένα τοπίο όπου η ερμηνεύτρια μεταμορφώνεται σε πολλαπλούς χαρακτήρες και προβάλλει διαφορετικές καταστάσεις.

Όπως ένα βιβλίο που δεν έχει ακόμη γραφτεί, η παράσταση ξεδιπλώνει πολλαπλές αφηγήσεις μέσω της σχέσης διαφορετικών γυναικείων προσωπικοτήτων, καθώς οι σκιές, το φως και η κίνηση αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ερμηνεύτρια και οι σκιές της πλέκουν κινούμενες εικόνες που αιωρούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη φαντασία και τη μυθολογία.

Η θεματολογία του Misslightenment εστιάζει στο πώς το ανδρικό βλέμμα «παράγει» και ερμηνεύει τις γυναίκες και τις ιστορίες τους, και θέτει ερωτήματα για το πώς οι ερμηνείες των ιστοριών αυτών τροφοδοτούν τη συνεχιζόμενη κακοποίηση των γυναικών σήμερα.

Η παράσταση αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Κέντρου Γυναικείας Χειραφέτησης Fenix, και του Blauwe Maan, οργάνωση που περιθάλπτει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, στο Tilburg της Ολλανδίας.

Η χορογράφος Ελένη Πλουμή σημειώνει για την παράσταση: «Με αφορμή τη γυναικοκτονία μιας γνωστής μου στην Ολλανδία, προέκυψε η ανάγκη να ερευνήσω τη μορφή της έμφυλης βίας στη χώρα αυτή. Η έκπληξή μου ήταν η έκταση του φαινομένου, αλλά και η ικανότητά του να μένει “καμουφλαρισμένο” πίσω από τη βιτρίνα της “προοδευτικής Ολλανδικής κοινωνίας”. Συνειδητοποιώντας πως το ζήτημα αυτό δεν καταλαμβάνει τον χώρο που του αξίζει στον δημόσιο διάλογο (σε αντίθεση με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), στράφηκα στη χορογραφική μου φωνή και στη σκηνή ως τόπο προβληματισμού αλλά και για να λάμψει περισσότερο φως στο θέμα αυτό».

Και προσθέτει: «Στο έργο μου Misslightenment διερευνώ πώς το ανδρικό βλέμμα επισκιάζει τις ιστορίες των γυναικών – και συνεπώς τα σώματά τους. Μέσα από αναφορές που εκτείνονται από τη μυθολογία έως τη σύγχρονη εποχή, επανερμηνεύω αυτές τις ιστορίες με νέα και προσωπική ματιά: τι μου προκαλούν, ποιες αναμνήσεις και εμπειρίες αναδύονται, ποιες αντιδράσεις εγείρει το σώμα-μνήμη».

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Σύλληψη, χορογραφία, εικαστικά, βίντεο, ήχος & ερμηνεία: Ελένη Πλουμή

Μουσικό κομμάτι: Appalachian Grove I, Laurie Spiegel

Δραματουργία: Δανάη Θεοδωρίδου

Φωτογραφία: Clara Gustafsson

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο De Blauwe Maan και στο Feniks Emancipatie Expertise Centrum του Tilburg για τη συμβουλευτική και τη συνεισφορά τους.

Παράσταση: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 45′ (χωρίς διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου:

14€ γενική είσοδος

11€ (ανέργων/φοιτητών)

Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

τηλ. 210 3454831