Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τους γονείς του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ.

Η New York Post εξασφάλισε το βίντεο από τη σύλληψη του Νικ Ράινερ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή κοντά στο Πανεπιστήμιο USC, στο κέντρο του Λος Άντζελες. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο Νικ Ράινερ να στέκεται στη γωνία του δρόμου, όταν αρκετά περιπολικά της αστυνομίας καταφθάνουν στο σημείο, αστυνομικοί κατεβαίνουν από τα οχήματα και του περνούν χειροπέδες.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα στατικές εικόνες από τη σύλληψη, ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο είναι το πρώτο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ καρέ τη στιγμή της επέμβασης των Αρχών.

Την Τρίτη, ο Νικ Ράινερ κατηγορήθηκε επισήμως για δύο ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, που αφορούν τον θάνατο των διάσημων γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ. Η υπόθεση πλέον οδηγείται στη Δικαιοσύνη, με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες σε βάρος του.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή ακόμα και τη θανατική ποινή, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Νικ Ράινερ κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης και έχει τεθεί υπό παρακολούθηση αυτοκτονικού κινδύνου. Παράλληλα, έχει προσλάβει ως συνήγορο υπεράσπισης τον γνωστό δικηγόρο Άλαν Τζάκσον. Ο κατηγορούμενος επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη, ωστόσο δεν έλαβε εγκαίρως την απαραίτητη ιατρική έγκριση για να παραστεί.

Ο καβγάς στο πάρτι

Σύμφωνα με πηγές, ο Νικ Ράινερ ενεπλάκη σε έναν σφοδρό καβγά με τον διάσημο πατέρα του και τη μητέρα του, στη μέση του πάρτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ του Σαββάτου. Οι τρεις τους κατέληξαν σε έναν πολύ έντονο καβγά μπροστά σε άλλους καλεσμένους, πιθανότατα επειδή ο Νικ είχε επιστρέψει στα ναρκωτικά και αρνιόταν ακόμα μία φορά να μπει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης. «Είχαν τσακωθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν και ο Ρομπ έλεγε σε κόσμο ότι φοβούνται για τον Νικ και ότι η ψυχική του κατάσταση χειροτερεύει», ανέφερε ένας στενός οικογενειακός φίλος.

Άλλη πηγή δήλωσε στο περιοδικό People: «Ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, φερόταν παράλογα, ρωτούσε συνεχώς τον κόσμο αν είναι διάσημοι». Ο Νικ φέρεται να κάρφωσε με ένα παγωμένο βλέμμα έναν καλεσμένο, τον πρώην ηθοποιό του «Saturday Night Live», Μπιλ Χέιντερ, προτού φύγει έξαλλος, αφού διέκοψε μια συζήτηση που είχε ο κωμικός και εκείνος του ζήτησε ευγενικά να μην παρεμβαίνει. Πολλοί καλεσμένοι ανέφεραν ότι ανησύχησαν από τη συμπεριφορά του γιου του Ρομπ, λέγοντας ότι έδειχνε νευρικός και εκτός ελέγχου.

Λίγο μετά τον επεισοδιακό καβγά, ο Ρομπ και η σύζυγός του εθεάθησαν να αποχωρούν βιαστικά από το πολυτελές πάρτι. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έφυγε ο γιος τους, ωστόσο βίντεο τον καταγράφει να βγαίνει από το σπίτι των γονιών του στις 23:47 το βράδυ του Σαββάτου.