Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ρομπ Ράινερ, και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνα χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, δολοφονήθηκαν από τον γιο τους, Νικ, σύμφωνα με πολλές πηγές που επικαλείται το People. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:30 μ.μ., η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε σε ένα σπίτι. Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες βρήκαν έναν άνδρα 78 ετών και μια γυναίκα 68 ετών νεκρούς. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 32χρονος Νικ είναι ζωντανός και ανακρίνεται, όπως σημειώνει το People. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Ο Ράινερ είχε ακολουθήσει αρχικά επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός σε δημοφιλείς κωμικές σειρές, πριν στραφεί στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας τα «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally…», «Stand By Me», «Misery», «The American President» και «The Princess Bride».

Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1970 λόγω της συμμετοχής του στη σειρά «All in the Family». Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο σκηνοθέτη, ενώ ήταν πολιτικά ενεργός στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Ρομπ Ράινερ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1947. Ο πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός, Καρλ Ράινερ, και η μητέρα του η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Εστέλ Λεμπόστ.

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθέτησε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, πριν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σε μια συνέντευξη του 2016 στο περιοδικό People, ο Νικ μίλησε για τον πολυετή αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στην εφηβεία του και τελικά τον οδήγησε να ζει στους δρόμους. Είπε ότι από την ηλικία των 15 ετών περίπου, μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης, αλλά καθώς ο εθισμός του επιδεινωνόταν, απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από το σπίτι του και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του άστεγος σε διάφορες πολιτείες.

Ο Νικ είπε στο People ότι η χαοτική περίοδος του εθισμού -που συνοδευόταν από νύχτες και μερικές φορές εβδομάδες που κοιμόταν έξω- έγινε αργότερα η βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Being Charlie», την οποία συνέγραψε.

«Τώρα είμαι στο σπίτι για πολύ καιρό και έχω συνηθίσει να βρίσκομαι στο Λος Άντζελες και κοντά στην οικογένειά μου», έλεγε ο Νικ εκείνη την εποχή.