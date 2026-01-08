Στη διάψευση των όσων ακούγονται ήθελαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στην Τουρκία προχώρησε ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 8/1 ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, πράγματι υπήρξαν φήμες αλλά ο Ερντογάν τις διέψευσε.

«Μάλιστα και γερουσιαστής του Τραμπ είπε ότι θα ήταν στην Τουρκία ο Μαδούρο αν είχε δεχτεί την πρόταση του Τραμπ, όμως ο Τούρκος πρόεδρος διέψευσε αυτά τα σενάρια» είπε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη: «”Υπάρχει ο ισχυρισμός πως ο Τραμπ πρότεινε στον Μαδούρο να πάει στην Τουρκία”, ανέφερε γυναίκα δημοσιογράφος στον Τούρκο πρόεδρο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαντάει πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

«”Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο νέο”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δημοσιογράφο να επιμένει. “Άρα δεν σας ήρθε τέτοιο νέο”. “Όχι” επανέλαβε ο Ερντογάν» σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη.