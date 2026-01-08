Η Μπριζίτ Μπαρντό, η σταρ του κινηματογράφου που μετέπειτα αφιερώθηκε στα δικαιώματα των ζώων, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία μετά την κηδεία της στο Σεν Τροπέ, στην οποία παρευρέθηκε και η αγαπημένη της πολιτικός, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών στη βίλα της La Madrague στις 28 Δεκεμβρίου. Η κηδεία της τελέστηκε στον ναό Notre-Dame de l’Assomption και μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες σε όλη την πόλη. Μιλώντας πριν από την τελετή, ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, δήλωσε ότι πέθανε από καρκίνο. Χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο της ασθένειας, είπε στο Paris Match ότι η σύζυγός του είχε αντεπεξέλθει «πολύ καλά» σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις πριν η νόσος «την πάρει» τον περασμένο μήνα.

Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο γιος της, ο Νικολά-Ζακ Σαριέ, 65 ετών, ο μοναδικός της από τον δεύτερο γάμο της με τον Γάλλο ηθοποιό, Ζακ Σαριέ. Παρότι κρατούσε διαχρονικά χαμηλό προφίλ και η σχέση του με τη Μπριζίτ Μπαρντό είχε απασχολήσει κατά καιρούς τον γαλλικό Τύπο, η παρουσία του στο Σεν Τροπέ είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στάθηκε δίπλα στην οικογένεια στη στιγμή του ύστατου αποχαιρετισμού. Στο πλευρό του βρέθηκαν η Νορβηγίδα σύζυγός του, Αν Λιν Μπιέρκαν, οι δύο κόρες τους Τία και Άννα καθώς και τα τρία εγγόνια τους.

Στα απομνημονεύματά της η Μπριζίτ Μπαρντό είχε μιλήσει σκληρά για την εγκυμοσύνη της και ότι δεν ήθελε να γίνει μητέρα. Μάλιστα, όταν η ηθοποιός χώρισε, ο Ζακ Σαριέ ανέλαβε την επιμέλεια του γιου τους.

Η Μπριζίτ Μπαρντό εκτοξεύτηκε στη διεθνή φήμη τη δεκαετία του 1950 και θεωρείται ότι επανάστατησε τον γαλλικό κινηματογράφο με ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», αμφισβητώντας τις κοινωνικές νόρμες και μετατρεπόμενη σε σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης. Αποσύρθηκε από την υποκριτική τη δεκαετία του 1970 και εξελίχθηκε σε έντονη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στην άκρα δεξιά, αποξενώνοντας μερίδα θαυμαστών της με τις σκληρές δημόσιες θέσεις της για τη μετανάστευση.

Η Mπριζίτ Μπαρντό καταδικάστηκε πέντε φορές για λόγο μίσους, κυρίως κατά Μουσουλμάνων, και μέχρι τον θάνατό της εξέφραζε την ικανοποίησή της για την άνοδο στα ποσοστά του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Την Τετάρτη ακούστηκαν χειροκροτήματα καθώς η νεκρική πομπή διέσχιζε την Place des Lices και περνούσε από το λιμάνι του Σεν Τροπέ, πριν το φέρετρο της Μπριζίτ Μπαρντό εισέλθει στην εκκλησία υπό τους ήχους τραγουδιού της Μαρία Κάλλας, σύμφωνα με τη Nice-Matin.

Εκτός από την οικογένειά της, στην κηδεία παρευρέθηκαν οι Γάλλοι τραγουδιστές Ζαν-Ροκ και Μιρέιγ Ματιέ, η τηλεοπτική προσωπικότητα Καρολίν Μαργκεριντόν και ο Πολ Γουάτσον, Καναδοαμερικανός ακτιβιστής για την προστασία των θαλασσών και τα δικαιώματα των ζώων.

Η Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει αναφέρει τη Μπαρντό ως πρότυπο για τη Μαριάν, το γυναικείο σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας και ύψιστο σύμβολο της γαλλικότητας, έδωσε επίσης το «παρών». Ανάμεσα στις δύο γυναίκες υπήρχε αμοιβαίος θαυμασμός: η Μπαρντό είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τη Λεπέν «μια σύγχρονη Ζαν ντ’ Αρκ».

Η αφοσίωση της Μπαρντό στον αγώνα για τα δικαιώματα των ζώων αναμενόταν να αποτελέσει βασικό άξονα των τιμητικών εκδηλώσεων της κηδείας. «Η τελετή θα αντικατοπτρίζει αυτό που ήταν, με ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν. Αναμφίβολα θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις, αλλά θα είναι απλή, όπως ακριβώς το ήθελε η Μπριζίτ», δήλωσε πριν από την τελετή ο Μπρουνό Ζακελέν, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, στο Agence France-Presse.

Ο θάνατός της προκάλεσε αφιερώματα, αλλά και πιο επικριτικές αποτιμήσεις της ζωής της. Η πολιτικός των Πρασίνων Σαντρίν Ρουσό δήλωσε: «Να συγκινείσαι από τη μοίρα των δελφινιών αλλά να παραμένεις αδιάφορη για τους θανάτους μεταναστών στη Μεσόγειο. Τι βαθμός κυνισμού είναι αυτός;».