Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες ώστε να έρθει σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, με όλα τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης να παραμένουν συγκεκριμένα.

Οι επαφές των δύο πλευρών διήρκεσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η μεγάλη διαφορά ώρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Αργεντινή δημιουργεί μεγάλα διαστήματα «παγώματος» στις διαπραγματεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, έγινε ένα πρώτο και ιδιαίτερα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συμμετοχή του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, στις συζητήσεις με τους νέους εκπροσώπους του νεαρού εξτρέμ, οι οποίοι είχαν ήδη στα χέρια τους την επίσημη πρόταση του «τριφυλλιού».

Πρόταση την οποία, από τη Δευτέρα, ο ισχυρός άνδρας της αργεντίνικης ομάδας εμφανιζόταν να αγνοεί, επιδιώκοντας να κατευθύνει τον παίκτη προς τη Ρίβερ Πλέιτ.

Στην προσπάθεια αυτή ο Παναθηναϊκός έχει στο πλευρό του τον ίδιο τον Αντίνο, τους εκπροσώπους του και την οικογένειά του, με τον πατέρα του να διατηρεί απευθείας επικοινωνία με τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ και να ασκεί πίεση. Αν η τελική απόφαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον διεθνή ποδοσφαιριστή, εκείνος θα βρισκόταν ήδη στην Αθήνα.